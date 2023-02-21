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Miraç kandilinde dualar depremzedeler için

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Miraç kandilinde dualar depremzedeler için

Hz. Muhammed’in (SAV) Mescid-i Aksâ'dan miraca yükselişinin sene-i devriyesi olan Miraç Kandili’nde Bursalılar özellikle selatin camilere akın ederken, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da kandil coşkusunu İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Cami’de vatandaşlarla birlikte yaşadı.

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