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Hatay’daki Bursa ekibine Bakan Koca'dan moral ziyareti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Hatay’daki Bursa ekibine Bakan Koca’dan moral ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki koordinasyon merkezini ziyaret edip, altyapı hizmetlerinden yardımların dağıtımına, geçici barınma alanlarının kurulumlarına kadar her alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da konuşlanan ekibiyle bir araya gelen Bakan Koca, çalışmalarını depremin ilk gününden beri büyük bir özveriyle çalışan tüm ekibi kutladı.

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