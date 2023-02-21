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Deprem fatihleri Bursa’da

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Deprem fatihleri Bursa’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları için’ afet bölgelerine gönderilen 21 itfaiye eri ile 18 zabıta personeli, Bursa’da alkışlarla karşılandı.

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