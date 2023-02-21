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Bursa Büyükşehir Belediyesi yaralara merhem oluyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Bursa Büyükşehir Belediyesi yaralara merhem oluyor

Türkiye genelinden hava ve kara yolu ile gelen tüm yardım malzemelerinin Hatay’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması görevini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya ilçesinin Karaali Mahallesi’nde de depremzedelerin yüzünü güldürdü.

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