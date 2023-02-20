Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Okunacak dua ve zikirler neler? Fatiha, Ayetel Kürsi, Ali İmran... Diyanet Şaban ayı ibadetleri

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 21 Şubat itibarıyla başlıyor. İslam dini için kıymetli ve rahmetli aylardan olan Şaban'ın belirli günlerinde oruç tutmak ve ibadet etmek tavsiye edilmektedir. Müslümanlar arama motorlarında "Şaban ayında yapılması faziletli ibadetler neler?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Şaban ayının ilk gecesi kılınması tavsiye edilen namazlar...

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ KILINMASI HAYIRLI OLAN NAMAZLAR

Diyanet ve din görevlileri, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.