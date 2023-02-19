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Şaban ayı 2023 | Bugün mü başlıyor, ne zaman? Faziletleri neler? Hangi zikirler çekilmeli? Şaban ayı ile ilgili HADİS ve AYETLER

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023
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Şaban ayı 2023 | Bugün mü başlıyor, ne zaman? Faziletleri neler? Hangi zikirler çekilmeli? Şaban ayı ile ilgili HADİS ve AYETLER

Şaban ayı ne zaman başlayacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının son günlerini yaşarken Müslümanlar bir yandan da Şaban ayının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Rahmet ve bereketin bol olduğu üç ayların ikincisi için Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Şaban benim ayımdır" buyurmuştur. Peki Şaban ayının faziletleri nelerdir?

Müslümanların manevi olarak tazelendiği ve arınma fırsatı bulduğu üç ayların ilki olan Recep ayının son günleri gerçekleşiyor. Şaban ayına son günler kala Müslümanlar, bu ayla ilgili detayları araştırmaya başladı. Ramazan ayının artık manevi iklimine hazırlıkların daha çok hissedildiği Şaban ayının bu yıl hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki 2023 Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor?

ŞABAN AYI BUGÜN MÜ?

Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başladı.

Şaban ayı ise 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 21 Nisan Cuma günü sona erecek.

ŞABAN AYININ FAZİLETLERİ

Peygamber (sav) şöyle buyururlar: "Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. BU nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (Nesai, Savm, 70.)

Peygamber (sav) Efendimiz, "Şaban benim ayımdır." Ayrıca "Şaban günahları temizleyendir" buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)

Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şaban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur.

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin tamin bir teslimiyette de selam verin." (Ahzab; 56) ayeti celilesi de Şa'ban ayında nazil olmuştur.

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

Bu Şaban ayında Nebiyyi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salavatı şerife getirilir.

Ramazanı Şerif gelmezden önce tevbe ve istiğfarla Ramazanı Şerifi istikbal için hazırlıklı bir vaziyette bulunarak ona göre ibadet ve taatımızı artırmaya sa'y ü gayret etmekliğimiz lazımdır. Şu içinde bulunduğumuz üç aylardan Recebi şerif geçmektedir. Şaban ayı Ramazan'ın müjdecisi olmakla birlikte için hayırlı bir gece olab Berat Gecesini barındırmaktadır. Kendimiz, ailemiz ve ümmeti Muhammed için bol bol dua etmeli. "Allâhümme bârik lenâ fî Şaban ve belliğnâ Ramazan" duâsını her gün en az bir defa okumalı.

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER NELERDİR?

Şaban ayının ilk on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa: Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa: Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa: Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa: Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh.

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