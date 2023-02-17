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Ünlü Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay "İnsülin dirençli bireylerde diyetin bilinmeyenlerini" anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Ünlü Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay İnsülin dirençli bireylerde diyetin bilinmeyenlerini anlattı

Ödüllü Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay uzun zamandır başarılarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin en çok tercih ettiği Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay "Toplumda doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki… Her okuduğumuza, her izlediğimize inanmamak gerekiyor. Öncelikle insan anatomisi çok farklıdır. Birçok test aşamasından geçmek gerekir. Metabolizmanın düzeninden tutun insülin direncine kadar her şey titizlikle test edilip en uygun ve en sağlıklı yol çizilmeli" dedi.

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