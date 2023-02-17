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Hayalinizdeki tatil, Villacınız'da

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Hayalinizdeki tatil, Villacınız’da

Son zamanların en çok tercih edilen tatil seçeneği “villa kiralama” oldu. Herkesten uzak, izole bir tatil yapmak isteyen aileler, tatil evlerini tercih ediyor.

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