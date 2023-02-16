MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ | Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? Hacet ve Tesbih namazları... Yapılacak TESBİHAT ve DUALAR

Miraç Kandili'nde yapılması faziletli ibadetler araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç Gecesi'nde Peygamberimiz (SAV), Allah Teala'nın (CC) daveti üzerine Cebrail (AS) rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da Cenab-ı Hakk'ın (CC) huzura "Burak" isimli binek ile yükselmesidir. Peki Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? İşte Miraç gecesinde yapılması gereken tesbihat ve dualar...

MİRAÇ GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Allahu Teala (CC), beş vakit namazı Müslümanlara, Miraç hadisesinin yaşandığı gecede farz kılmıştır.

İslam alemi o gün ve geceyi dua, istiğfar ederek, nafile namaz kılarak dolu dolu ihya edilmelidir.

Miraç, Müslümanlar için varoluşun hikmetini anlamak, Allah (CC) ve kendisi ile barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın inşası için çalışmak demektir.