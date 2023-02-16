MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ | Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? Hacet ve Tesbih namazları... Yapılacak TESBİHAT ve DUALAR
Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir. Üç ayların içerisinde bulunan mübarek günlerin ikincisi Miraç Kandili'nde yapılması faziletli ibadetler araştırılan konular arasında yer alıyor. Tövbe kapılarının açıldığı mübarek Miraç Kandili'nde yapılacak tesbihat ve dualar merak ediliyor. Peki Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir?
Miraç Kandili'nde yapılması faziletli ibadetler araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç Gecesi'nde Peygamberimiz (SAV), Allah Teala'nın (CC) daveti üzerine Cebrail (AS) rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da Cenab-ı Hakk'ın (CC) huzura "Burak" isimli binek ile yükselmesidir. Peki Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? İşte Miraç gecesinde yapılması gereken tesbihat ve dualar...
MİRAÇ GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Allahu Teala (CC), beş vakit namazı Müslümanlara, Miraç hadisesinin yaşandığı gecede farz kılmıştır.
İslam alemi o gün ve geceyi dua, istiğfar ederek, nafile namaz kılarak dolu dolu ihya edilmelidir.
Miraç, Müslümanlar için varoluşun hikmetini anlamak, Allah (CC) ve kendisi ile barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın inşası için çalışmak demektir.
MİRAÇ KANDİLİ'NE ÖZEL NAMAZ VAR MI?
Bu gecede yatsıdan sonra 12 rekat hacet namazı kılınır. Her rek'atta Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek'atta bir selâm vermelidir.
HACET NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.
* "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz.
* Fatiha okuruz.
* Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
* Rüku'ya gideriz.
* Secde'ye gideriz.
* Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2.Rekat: Ayağa kalkarak kıyama dururuz.Besmele çekeriz. Fatiha okuruz.
* Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
* Rüku'ya gideriz.
* Secde'ye gideriz.
* Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?
Miraç Kandili'ni ihya etmek isteyen Müslümanlar bu mübarek gecede tesbih namazı da kılabilirler. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır.
Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır:
Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.
Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.
TESBİH NAMAZINDAN SONRA ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Tesbih namazından sonra şu teşbih çekilebilir:
"Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm"
Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.
MİRAÇ GECESİ ORUÇ TUTMAK
Rabbimizin (CC) bizlere bahşettiği mübarek Miraç Kandili'ni en iyi şekilde ihya etmeyi hepimiz isteriz. Bu sene kandil, 17 Şubat Cuma 2023 tarihine denk gelmektedir.
Bu günü oruçlu geçirmek isteyenlerin, perşembeyi cumaya bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyet etmeleri gerekmektedir.
Miraç Kandiline özel bir oruç yoktur ancak İslam geleneğinde kandil gibi özel ve mübarek sayılan gecelerin gündüzünü oruçlu geçirmek, nafile ibadetlerde bulunmak, o gecenin bir parçası haline gelmiştir.
Ayrıca Ramazan ayından sonra sevabı en çok nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Miraç gecesi de Recep ayı içerisinde yer alan mübarek bir gece olduğundan o gün oruçlu bir şekilde geçirmek tavsiye edilmiştir.
SADAKA VERMEK
Allah (CC) yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ek olarak da sadaka sahibini Allah Teala'ya (CC) yakınlaştıracağı unutulmamalıdır.
Bu özel geceler, sadaka vermeye en güzel vesilelerdir. Rabbimiz (CC) şöyle buyurmuştur: "Allah (CC) yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah (CC) iyilik edenleri sever." (Bakara Suresi- 195)
MİRAÇ GECESİ KUR'AN-I KERİM OKUMAK
Miraç Kandili'nin rahmetinden faydalanmak isteyen müminler, bu geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak ve Allah'ın (CC) sözlerini anlayarak ihya etmelidir.
Hz. Ömer İbni Hattab (RA)'dan rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Allah (CC) Kur'an-ı Kerim ile amel edip hayatlarını onunla ayarlayan toplumları yükseltir. O'nun izinden gitmeyip onu arkalarına atanları da alçaltır." (Müslim, Müsafirin 269)
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- MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ | Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? Hacet ve Tesbih namazları... Yapılacak TESBİHAT ve DUALAR
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