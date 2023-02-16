Miraç Gecesi süte okunacak dualar | Miraç Kandili’nde neden süt dağıtılır, içilir? Süt dağıtmak ne anlama geliyor?

İslam aleminin büyük huzura erdiği Miraç Kandili'nde süt içmenin sebebi merak ediliyor. Arama motorlarında Müminler, "Miraç Kandili'nde neden süt dağıtılır, içilir?", "Miraç Kandili'nde süt dağıtmak ne anlama geliyor?" sorularının cevapları araştırılıyor. Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Peki Miraç Kandili'nde neden süt dağıtılır, içilir? Süt dağıtmak ne anlama geliyor?

MİRAÇ GECESİ SÜTE NEDEN DUA OKUNUR?

Rivayetlere göre, Miraç Kandili gecesi peygamber efendimize Cebrail tarafından bir şarap bir de süt ikram edilir. Peygamber efendimizin o gece sütü seçer ve Cebrail, "Sen fıtratı tercih ettin" der. Bununla birlikte peygamber efendimizin sütü çok severek içtiği de söylenmektedir. Bundan dolayı bu gece de süt içilmesi ve içilen süte dualar okunması hayırlı sayılır.