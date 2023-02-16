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Karven Tekstil’in sahibi Ömer Mirza Öztürk deprem yardımlarına devam ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Karven Tekstil’in sahibi Ömer Mirza Öztürk deprem yardımlarına devam ediyor

Ülkemiz 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezde yaşanan deprem ile sarsıldı. Kahramanmaraş dahil olmak üzere 10 ili kapsayan bu afet tüm Türkiye’yi de bir yardım seferberliği başlattı. Afet bölgesinde zor durumda kalan vatandaşlar için ülkenin dört bir yanından malzeme ve nakit para yardımı yapılıyor. 2 milyon lira değerindeki yardımlarıyla büyük bir destek yaratan Karven Tekstil sahibi Ömer Mirza Öztürk bu yardımlarla birlikte duygularını da paylaştı.

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