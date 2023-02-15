Milyon mu milyar mı daha büyük? 1 milyonda ne kadar sıfır var? Trilyon Katrilyon, Sekstilyon... Büyükten küçüğe sıralaması

MİLYON MU BÜYÜK TRİLYON MU?

Uzun ölçek (Fransızca échelle longue, İngilizce long scale) ifadesi, her yeni terimi milyondan (1.000.000) daha büyük olan büyük sayı adlarının bir sistemini belirtir. Bir milyon, bilyon anlamına gelir ve (1012)'ye eşittir. Trilyon, bir milyon bilyondur, o da (1018)'e eşittir. Buna göre, trilyon, milyondan büyüktür.