Milyon mu milyar mı daha büyük? 1 milyonda ne kadar sıfır var? Trilyon Katrilyon, Sekstilyon... Büyükten küçüğe sıralaması
Milyon mu milyar mı daha büyük daha sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyon Milyar Trilyon Katrilyon Sekstilyon sayı birimlerinin büyükten küçüğe sıralaması öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2 milyon nasıl yazılır? 1 milyonda ne kadar sıfır var? İşte detayları...
Milyon Milyar Trilyon Katrilyon Sekstilyon sayı birimlerinin büyükten küçüğe sıralaması öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2 milyon nasıl yazılır? 1 milyonda ne kadar sıfır var?
MİLYON MU BÜYÜK TRİLYON MU?
Uzun ölçek (Fransızca échelle longue, İngilizce long scale) ifadesi, her yeni terimi milyondan (1.000.000) daha büyük olan büyük sayı adlarının bir sistemini belirtir. Bir milyon, bilyon anlamına gelir ve (1012)'ye eşittir. Trilyon, bir milyon bilyondur, o da (1018)'e eşittir. Buna göre, trilyon, milyondan büyüktür.
KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE SIRALANIŞI
Milyon
Milyar
MİLYON MU DAHA BÜYÜK BİLYON MU?
Bilyon, bir milyon milyon (1000 milyar) veya bir trilyon anlamına gelen bir büyük sayıdır. İki anlamına gelen bi ve milyon anlamına gelen -ilyon sözcüklerinden türemiştir. Günümüz İngilizcesinde bilyon (billion) sıklıkla milyar anlamında kullanılmaktadır.
TRİLYON NASIL OLUŞUR?
Milyon, milyar, katrilyon gibi daha farklı büyük sayılarda vardır. Bu büyük sayıların oluşmasında hane sayısı da artar. 1 trilyonu ifade etmek için 13 haneli bir sayı olması gerekir. Çünkü 1 Trilyon 1. 000. 000. 000. 000 sayısına eşittir. Yani 1 trilyon içerisinde tam 12 sıfır bulunmaktadır.
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