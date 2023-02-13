Uğur Turan: Başarının iki sırrı var biri güven diğeri işini iyi yapmak

13 Şubat 2023, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri
- Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?
- e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Deprem sonrası 2023 e-YDS/2 son durum ne? ÖSYM sınav takvimi değişti mi?
- DASK HESAPLAMA 2023 | 301 bin-452 bin-650 bin TL'lik ÖDEMELER BAŞLADI! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?
- Bahçe City'de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! "Kurban benim, bana soramazsınız!"
- Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Wednesday 2. sezon gelecek mi, var mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?
- 13 Şubat’ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...
- 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?
- Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...
- Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?