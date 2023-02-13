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Uğur Turan: Başarının iki sırrı var biri güven diğeri işini iyi yapmak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Uğur Turan: Başarının iki sırrı var biri güven diğeri işini iyi yapmak

Dental Estetik ailesi olarak Türkiye’de başarılarından sıkça söz ettiren ve sağlık turizmi denince akla gelen en önemli isimlerden Uğur Turan; “Başarının iki sırrı var biri güven diğeri işini iyi yapmak” dedi.

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