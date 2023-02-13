AFAD deprem yardımı nasıl yapılır? AFAD SMS nasıl atılır? Mesaj ile yardım nasıl yapılır? AFAD YARDIM IBAN | SMS numarası nedir?

AFAD deprem sonrası enkaz bölgelerinde bulunan vatandaşlara yardım ulaştırmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem 10 ili etkiledi. Korkunç depremin ardından çok sayıda bina yıkılırken ölü ve yaralı sayısı hala artıyor. AFAD bu bölgelerde bulunan kazazedeler için SMS ve IBAN yoluyla yardım ulaştırıyor. İşte detayları...

AFAD resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.