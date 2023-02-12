ZİLZAL (Zelzele) suresi MEALİ | Deprem anında okunur mu? Türkçe, Arapça okunuşu! Faziletleri neler? Türkçe anlamı nedir? DOĞAL AFETLERDEN KORUYAN DUA...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de Zilzal suresi ve faziletleri oldu. Müslümanlar, Mekke'de indiğine dair rivayetleri bulunan Zilzal suresinin anlamını araştırıyor. Peki Zilzal suresi deprem anında okunur mu? Zilzal suresi anlamı nedir? Doğal afetlerden koruyan dua...
Zilzal suresi araştırılan konular arasında yer alıyor. Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûre olan Zilzal suresinin türkçe karşılığı zelzeledir. Müslümanlar Zilzal suresinin okunuşunu ve faziletlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki Zilzal suresi deprem anında okunur mu?
ZİLZAL SURESİ NEYİ ANLATIYOR?
Sûrede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının âhirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.
DEPREM OLUNCA ZİLZAL SURESİ OKUNUR MU?
Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal suresi, adını zelzele olarak bilinen Zilzal kelimesinden almıştır. Deprem olunca, "Deprem, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntı" anlamına gelen Zilzal Suresini okumanız tavsiye edilebilir.
Zilzal Suresi Türkçe Okunuşu
1. İza zülziletil erdu zilzaleha
2. Ve ahracetilerdu eskaleha
3. Ve kalel insanü ma leha
4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5. Bienne rabbeke evha leha
6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
7. Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
8. Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah
Zilzal Suresi Arapça Okunuşu
Zilzal Suresi Diyanet Meali ve Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman, ﴾1-3﴿ İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. ﴾4﴿ Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir. ﴾5﴿ O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. ﴾6﴿ ﾠArtık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. ﴾7﴿ Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. ﴾8﴿
Zilzal Suresi Tefsiri (Diyanet)
Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Diğer âyetlerden de anlaşıldığı üzere kıyamet kopacağı gün sûrun birinci defa üflenmesiyle yer küresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelir ve dağlar yerlerinden kopup savrulur, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmaz (krş. Kehf 18/47; Tâhâ 20/101-107). Çünkü "kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır" (Hac 22/1). 2. âyetteki "yerin ağırlıklarını dışarı atması" ifadesi birkaç türlü yorumlanmıştır: a) İçindeki hazineleri dışarı çıkarması; b) Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması; c) Yer altındaki madenler, gazlar, ve lâvların dışarı çıkması. Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının sûrun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Yerkürede meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan, "Ne oluyor buna!" diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir.
"O gün yer, rabbinin ona vahyettiği şekilde bütün haberlerini anlatır" meâlindeki 4-5. âyetler başlıca üç şekilde yorumlanmıştır: a) Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yeteneği verir, o da üzerinde olup bitenleri ve kimin ne yaptığını açık açık anlatır. Nitekim bir hadiste kıyamet gününde arzın dile gelerek konuşacağı bildirilmiştir (İbn Mâce, "Zühd", 31). b) O gün Allah'ın hükmü uyarınca arz, üstünde olup bitenleri tek tek sayıp dökercesine insanların orada yaptıkları her şeyi açığa çıkarır. c) Yer, o büyük sarsıntıyla âdeta dünyanın son bulduğunu ve âhiretin geldiğini Haber verir (Râzî, XXXII, 59). Sonuçta önemli olan arzın gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil, dünya hayatının bittiğini ve herkesin neler yaptığını açık açık ortaya koyması ve artık orada hiçbir şeyin saklı gizli kalmayacak olmasıdır. Âyetin bunu anlatmaktan maksadı ise insanların bu gerçeği göz önüne alarak o gün arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesini sağlayacak bir hayat yaşamalarıdır.
DEPREMDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER
"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."
Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru
İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."
Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."
Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:
"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324; İbni Mâce, Dua, 3869)
"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."
Anlamı: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."
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