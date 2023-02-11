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Temizlik sevdalılarına sır gibi çözüm! Eskisinden daha canlı olacak... Bembeyaz bir çamaşır hayalini gerçekleştirebilirsiniz!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Temizlik sevdalılarına sır gibi çözüm! Eskisinden daha canlı olacak... Bembeyaz bir çamaşır hayalini gerçekleştirebilirsiniz!

Bu yöntem ev hanımlarının hayatını kurtaracak! Beyaz kıyafet kullanmak oldukça zordur, anında lekeyi belli eder. Bu lekeleri çıkarmak ise bazen güç olabilir. Beyaz çamaşırları yıkarken asırlardır bilinen o yöntemle ilk günkü rengine geri döndürebilirsiniz. Çamaşırların makineye atılmasıyla başlayan temizlik sürecinde dikkat etmeniz gereken püf noktalar var. İşte, detaylar.

Kıyafetlerin temiz ve parlak olması hepimizin hayali. Özellikle beyaz çamaşırların grileşmeden daha hijyenik yıkanmasını sağlayan bazı püf noktalar var. Çamaşırların makineye atılmasıyla başlayan temizlik sürecinde dikkat etmeniz gerekiyor. İşte, çamaşırlarınızı ilk günkü gibi beyazlatan temizlik sırları...

BEYAZ ÇAMAŞIRLAR NASIL KAR GİBİ OLUR?

Eğer çamaşırlarınızı doğal yollarla beyazlatmak istiyorsanız limon suyunu kullanabilirsiniz. Özellikle hassas kumaşlar için limon suyu en iyi yöntemdir.

Beyazlığını korumasını istediğiniz eşyanızı sıcak suyun içine koyun ve içine yarım limon suyunu ekleyin. Bu şekilde bir saat beklettikten son yıkamanız yeterli olacaktır.

KAR GİBİ BEMBEYAZ ÇAMAŞIRLAR İÇİN MUHTEŞEM ÇÖZÜM!

Çamaşırlarınızın eskimesini önlemek için, makine içerisine atarken kıyafetlerinizi mutlaka ters çevirmeniz gerekiyor. Kıyafetlerin ters yüzlerinden yıkanması son derece önemlidir.

Çamaşırlarınızın eskimemesi ve renklerini yitirmemeleri için, kıyafete uygun deterjan seçiminde bulunmanız son derece önemli.

Direkt olarak güneş ışığı çamaşırların renklerinin solmasına neden olabileceği için, gölgede çamaşırları kurutmak çok daha mantıklı olacaktır.

Pamuklu çamaşırları ve bilhassa kot kıyafetlerinizi ilk yıkamada makineye atmadan evvel, ılık suyun içerisinde bekletmeniz çok daha sağlıklı olacak.

GRİLEŞEN ÇAMAŞIRLARA ÇÖZÜM!

Karbonat yardımıyla çamaşırlarınızı beyazlatmak için, çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde yıkıyorsanız, deterjanın üzerine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin.

Ayrıca, çıkmayan bir leke mevcutsa, bir miktar karbonatla limonu karıştırıp lapa hale getirdikten sonra çamaşırların üzerine sürüp, makineye atabilirsiniz.

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