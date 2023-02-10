Yağmacılara karşı vur emri verildi mi? OHAL'de vur emri var mı? Depremde uygulama nasıl olacak? Yasaklar neler? Süreç nasıl işliyor?
Türkiye 9 saatlik arayla 2 büyük depremle sarılırken olay tüm dünyada yüzyılın felaketi olarak anılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden toplam 10 ilimiz etkilendi. Çok sayıda bina yıkılırken hız kesmeden arama kurtarma çalışmalarına da başlandı. 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı Meclis'te onaylandı. Peki yağmacılara karşı vur emri verildi mi? OHAL vur emri var mı? Depremde uygulama nasıl olacak?
Türkiye 9 saatlik arayla 2 büyük depremle sarılırken olay tüm dünyada yüzyılın felaketi olarak anılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden toplam 10 ilimiz etkilendi. Çok sayıda bina yıkılırken hız kesmeden arama kurtarma çalışmalarına da başlandı. 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı Meclis'te onaylandı. Peki yağmacılara karşı vur emri verildi mi? OHAL vur emri var mı? Depremde uygulama nasıl olacak?
3 AY OHAL KARARI TBMM'DE KABUL EDİLDİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, TBMM'de kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan OHAL kararında; Anayasa'nın 119'uncu maddesine atıfta bulunularak, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis illerinde 8 Şubat Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.
OHAL'DE VUR EMRİ VAR MI?
Cumhurbaşkanı fahiş fiyat artışları yapan ve yağmacılık faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik ise net konuştu. Erdoğan, "Süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır. Yağmalama çalışmalarına OHAL ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak yapacak. Siyasi istismara izin vermeyeceğiz" dedi.
OHAL SÜRECİ NASIL İŞLER?
Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenir. OHAL'de, Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.
OHAL KİM TARAFINDAN, HANGİ ŞARTLARDA İLAN EDİLEBİLİR?
Anayasa'nın 119. maddesine göre, Cumhurbaşkanı, savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor.
OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?
-Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması
-Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama
-Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması
-OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması
-Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması
-Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme
-Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması
-İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması
-Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması
-Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama
-Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması
-Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması
OHAL İLAN EDİLEN İLLER
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis
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