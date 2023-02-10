Kerahat vakti nedir? Sabah namazı ne zamana kadar kılınmaz? Sabah namazı saat kaça kadar kılınır?
İslam'ın şartlarından biri olan sabah namazı hakkında detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Sabah namazını kılmak farzdır. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan namazdır. Peki, Sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Sabah ne zamana kadar kılınmaz? İşte, merak edilen sorunun cevabı...
"Sabah namazı ne zamana kadar kılınmaz?" sorusu müslüman alemi tarafından araştırma konusu oluyor. Sabah namazı beş vakit namazın içerisinde bulunan farz olan ibadetlerden birisidir. Günün ilk namazı olan sabah namazının vakti geçince hangi zaman aralığında kılınabileceği araştırılıyor. Peki, Sabah namazı ne zaman kılınır? Kerahat vakti nedir, ne zamandır? İşte konuya dair merak edilen detaylar...
SABAH NAMAZI SAAT KAÇA KADAR KILINIR?
Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur. Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır. Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.
KERAHAT VAKTİ NEDİR, NE ZAMANDIR?
Kerahat vakitleri, İslam dininde ibadetin mekruh sayıldığı zaman dilimlerini ifade eder. Kerahat vakitleri içerisinde ibadet etmenin ya da namaz kılmanın dinen mekruh olarak sayılmasının en önemli sebebi, güneşe tapanlara benzetilmemek şeklinde açıklanır.
Güneşin doğuş zamanında, batış zamanında ve tam tepede olduğu noktalarında mevcut olması zamanında geçmiş dönemler içerisinde helak olan pek çok topluluğun ateşe ve bununla birlikte güneşe tapmalarından dolayı kaynaklanır.
SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINMAZ?
Sabah namazı, imsak vakti girdiğinde kılınabilir. Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. İmsak vakti ile başlayan sabah namazı güneş doğana kadar kılınabilir.
Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.
Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar, güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar), güneş batmadan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren Akşam Namazı vakti girinceye kadar olan zaman hiçbir namaz kılınmaz.
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- Kerahat vakti nedir? Sabah namazı ne zamana kadar kılınmaz? Sabah namazı saat kaça kadar kılınır?
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