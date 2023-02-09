YAŞAM ÜÇGENİ METODU AFAD | Nedir, Nasıl yapılır? Deprem anında en güvenilir yer neresi? Hayat üçgeni nasıl yapılır? Hayat kurtarır mı?

Deprem anında oluşturulan yaşam üçgeni sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Coğrafyamızın bir gerçekliği olan doğal afet depreme karşı bilinçlenmeli ve önlemler almamız hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple sıklıkla merak edilip araştırılan konular arasında yer alan hayat üçgenine dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Bina çökerken, nesneler ya da mobilya iç ezilmelerde bu nesneler üzerine düşen tavan ağırlığı, bir boşluk bırakır. Bu boşluk "Hayat üçgeni" olarak tanımlanır. Nesne ne kadar büyükse, o kadar güçlü, o kadar az kompakt olacaktır. Nesne ne kadar az sıkışırsa, boşluk o kadar büyük olur, bu boşluğu güvenlik için kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar yüksektir.