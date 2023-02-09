İnsan en fazla kaç gün susuz kalabilir? Böbrekler susuz ne kadar dayanabilir? Deprem enkazı altındakiler ne kadar süre hayatta kalabilir?
İnsan vücudunun büyük bir bölümü sudan oluşmaktadır. Bu sebeple düzenli ve bol su tüketimi sağlığımız açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'de gerçekleşen 2 büyük depremin ardından ise vatandaşlar enkaz altındaki depremzedelerin ne kadar süre susuz kalabileceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki insan en fazla kaç gün susuz kalabilir? Böbrekler susuz ne kadar dayanabilir?
İnsan en fazla kaç gün susuz kalabilir sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle 9 saatlik aralarla sarsıldı. Enkaz altında kalan vatandaşlar için endişelenen yakınları deprem enkazı altındakiler ne kadar süre hayatta kalabilirin cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki insan en fazla kaç gün susuz kalabilir? Böbrekler susuz ne kadar dayanabilir? İşte konuya ilişkin detaylar...
İNSAN EN FAZLA KAÇ GÜN SUSUZ KALABİLİR?
Bir insan susuz en fazla 7 gün hayatta kalabilir. Bu süre 168 saat olarak söylenebilir. Çocuklar için veya sağlık durumu iyi olmayan biri için ise bu durum değişiklik gösterebilir.
UZUN SÜRE SUSUZ KALINIRSA NE OLUR?
Bir insan susuz kaldığı zaman vücudunda tüm hücreleri susuzluk yaşamaya başlayacaktır. Vücutta bitkinlik, kan basıncında düşme, idrara az çıkma ve hiç çıkamama, yoğun baş ağrısı gibi belirtiler baş göstermeye başlayacak ve en gözlenebilir etkisi ise vücutta kuruluk başlayacaktır. Vücuttaki suyun azalması sindirim sistemi bozuklukları, bağırsak sıkışmaları, zihinsel performansta bozulmaları beraberinde getirir.
ENKAZ ALTINDA KAÇ GÜN HAYATTA KALINABİLİR?
Birleşmiş Milletler, arama kurtarma çalışmalarını genellikle felaketten beş ila yedi gün sonra, ya da son felaketzedenin kurtarılmasının üzerinden bir ya da iki gün geçtiğinde sonlandırıyor. Depremzedenin enkaz altında yaşayabileceği süre sağlık durumu, ezilme sendromu, psikolojik durumu gibi etkenlerle doğru orantılı.
İşte yaşam savaşını etkileyen o etkenler:
-Hava veya suya ulaşım
-Crush (ezilme) sendromu
-Yaralanma düzeyi
-İklim, hava koşulları
-Psikolojik güç
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- İnsan en fazla kaç gün susuz kalabilir? Böbrekler susuz ne kadar dayanabilir? Deprem enkazı altındakiler ne kadar süre hayatta kalabilir?
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