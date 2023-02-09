FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI 2023 | Evim fay hattında mı? Fay hattı nedir, nasıl kırılır? Kaç km derinlikte olur? Adresten deprem riski öğrenme

Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor.

1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında çok fazla can ve mal kaybına neden olan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.