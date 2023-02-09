Depremde ölenler ŞEHİT olur mu? "Göçük altında kalan şehittir" Hadisi... Kimler şehit sayılır? 7 şehitlik mertebesi nedir? Şehitlerle ilgili AYETLER
Türkiye'de yaşanan peş peşe 2 büyük depremin ardından vatandaşlar "Depremde ölenler şehit olur mu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık depremden 10 il etkilenirken ölü ve yaralı sayısı ise güncellenmektedir. Peki depremde ölenler şehit sayılır mı? 7 şehitlik mertebesi nedir?
Depremde ölenler şehit olur mu sorusunun cevabını sıklıkla merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık deprem yüzyılın felaketi olarak adlandırılıyor. Depremde çok sayıda bina çökerken vatandaşlar bir yandan ölenler için şehit sayılıp sayılmadıklarını öğrenmeye çalışıyor. İşte şehitlik mertebesine dair merak edilenler...
DEPREMDE ÖLENLER ŞEHİT OLUR MU?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldığı bir programda şehitlikle ilgili sorulan soruya;
''Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana şehit denilmektedir.
Vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Savaşta yaralandıktan sonra yiyip içen, uyuyan, tedavi gören, başka bir yere nakledilen ve daha sonra ölen kimseler; deprem yangın, sel felaketi, afet ve benzeri musibetlere maruz kalarak ölen, mide ağrısından ölen, doğum sırasında ölen, suda boğularak ölen, kolera, veba ve veremden ölen, göçük altında kalarak ölen (depremde enkaz altında kalan), ilim yolunda ölen Müslümanlar da hükmen şehittirler.
7 ŞEHİTLİK MERTEBESİ NEDİR?
Mâlik, Ebu Davud, Nesâî ve İbn Mâce gibi muhaddislerin rivayet ettikleri bir başka hadisin de meali şöyledir:
'Allah yolunda ölenlerden başka şehit olanlar yedi çeşittir:
*Tâûndan ölen şehittir,
*Suda boğulan şehittir,
*Zatülcenbden (akciğer zarı iltihabı-pleurisy) hastalığından ölen şehittir,
*Karın ağrısından ölen şehittir,
*Yangında ölen şehittir,
*Yıkıntı, göçük altında kalarak ölen şehittir,
*Hamilelikte ölen kadın şehittir.
KUR'AN- KERİM'DE ŞEHİTLER İLE İLGİLİ AYETLER
-Allah yolunda öldürülenlere sakın "ölüler" demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz. (Bakara / 154. Ayet)
-Allah yolunda öldürülseniz ya da başka bir şekilde ölseniz, şunu bilin ki, hiç şüphesiz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, kâfirlerin dünyada kalıp topladıkları her türlü menfaatten daha hayırlıdır. (Âl-i İmrân / 157. Ayet)
-Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! Aksine onlar diridirler ve Rableri yanında rızıklanmaktadırlar. (Âl-i İmrân / 169. Ayet)
-O şehitler, Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetlerle sonsuz bir mutluluk duyarlar. Arkalarından gelecek olup, henüz kendilerine katılmamış olan mücâhid kardeşleri adına da: "Onlara hiçbir korku yok, onlar asla üzülmeyecekler" müjdesiyle sevinirler. (Âl-i İmrân / 170. Ayet)
-Yine onlar, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerine olan büyük lutfu ve ihsânıyla sevindikleri gibi, ayrıca Allah'ın, mü'minlerin mükâfatını zâyi etmeyeceği yolundaki va'dinden dolayı da büyük bir sevinç duyarlar. (Âl-i İmrân / 171. Ayet)
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- Depremde ölenler ŞEHİT olur mu? "Göçük altında kalan şehittir" Hadisi... Kimler şehit sayılır? 7 şehitlik mertebesi nedir? Şehitlerle ilgili AYETLER
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