Türkiye 3 metre nereye kaydı? 7.7’lik Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye kaydı mı? Hangi yöne hareket etti?

"99 DEPREMİNDE DE BÖYLE OLMUŞTU"

Doglioni sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir kayma hareketinden bahsediyoruz, fay düzlemi dikeydir. Bu nedenle deprem sırasında, blokların yatay olarak yer değiştirdiği gözlemlenmiştir. Birbirine göre bağımlı bir şekilde hareket eden iki fay sınırı. Başka bir deyişle, sanki Türkiye güneybatıya, Arabistan kuzeydoğuya kaymış gibi. Alarm verilmemiş olması, fay hattındaki hareketliliğin yeniden canlandırılamayacağı anlamına gelmez. Bu deprem, Türkiye'yi çevreleyen denizlerle ilgili bir senaryo yaratacaktır. Ayrıca bu durumu daha önemli olmasa dahi, yakın önem derecesine sahip olaylar izleyebilir. Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen depremde de böyle olmuştu."