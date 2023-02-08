Türkiye 3 metre nereye kaydı? 7.7'lik Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye kaydı mı? Hangi yöne hareket etti?
Türkiye 3 metre kaydı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından vatandaşlar sonuçlarını araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Zemin doğu, batı yönlü olmak üzere üç metre öteye gitmiş oldu." dedi. İşte açıklamanın detayları...
Kahramanmaraş depreminin ardından sonuçları araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in zeminin 3 metre öteye gittiğini açıklamasının ardından vatandaşlar arama motorlarında, "Türkiye 3 metre nereye kaydı?", "7.7'lik Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye kaydı mı?" sorularını araştırmaya başladı. Peki Türkiye 3 metre kaydı mı?
TÜRKİYE 3 METRE NEREYE KAYDI?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'yi yasa boğan iki büyük depremin ardından fayın geçtiği zeminin üç metre kaydığını söyledi. Özener, "Anadolu her yıl 2,5 santim batıya kayıyor. Ancak son iki depremin büyüklüğüne bağlı olarak fayın geçtiği zeminde üç metre yer değiştirme oluştu. Başka bir deyişle üzerinde olduğunuz zemin doğu, batı yönlü olmak üzere üç metre öteye gitmiş oldu" dedi.
"EN BÜYÜK İKİ DEPREMİ PEŞ PEŞE GÖRDÜK"
Türkiye'nin gerçek bir afetle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özener, "2022 yılının toplamında Türkiye ve yakın çevresinde 170 adet 4.0 ve üzeri deprem yaşamışken sadece dünden bugüne 186 tane deprem yaşadık. 1999'dan beri bu coğrafyada yaşadığımız en büyük depremi gördük. Hatta ikisini peş peşe gördük. Gerçek bir afetle karşı karşıyayız. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem daha önce alışılagelmiş bir deprem hareketliliği değil" dedi.
"FAYLAR YER DEĞİŞTİRİYOR"
Son olarak meydana gelen depremle 500 yıllık enerjinin ortaya çıktığına dikkat çeken Özener, şöyle devam etti: "Bu fayın kırılan yerinde henüz daha kırılmayan yerlerinde tarihsel depremlere baktığımızda son olan depremden bugüne kadar geçen süreler 500 yıl, bazı yerlerde 700-800 yıldır deprem olmayan bölgeler var. O bölgelere sismik enerji yükleniyor. Faylar yer değiştiriyor. Yer değiştirmeler sebebiyle enerji birikiyor. 500 yıldır kırılmayan fay boyunca biriken enerjiler, belirli bir doygunluğa ulaşınca deprem olarak ortaya çıkıyor."
"HER ŞEY BİRKAÇ SANİYE İÇERİSİNDE OLDU"
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni, katıldığı canlı yayında, "Elimizdeki ayrıntılı bir şekilde analiz ettiğimiz tahminlere göre, sarsıntının en az üç metrelik bir yer değiştirmeyle 150 kilometre boyunca etkin olduğunu biliyoruz. Her şey sadece birkaç saniye içinde oldu ve 7.9 büyüklüğündeki bu depremin civara yayılmasına sebep oldu" dedi.
"99 DEPREMİNDE DE BÖYLE OLMUŞTU"
Doglioni sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir kayma hareketinden bahsediyoruz, fay düzlemi dikeydir. Bu nedenle deprem sırasında, blokların yatay olarak yer değiştirdiği gözlemlenmiştir. Birbirine göre bağımlı bir şekilde hareket eden iki fay sınırı. Başka bir deyişle, sanki Türkiye güneybatıya, Arabistan kuzeydoğuya kaymış gibi. Alarm verilmemiş olması, fay hattındaki hareketliliğin yeniden canlandırılamayacağı anlamına gelmez. Bu deprem, Türkiye'yi çevreleyen denizlerle ilgili bir senaryo yaratacaktır. Ayrıca bu durumu daha önemli olmasa dahi, yakın önem derecesine sahip olaylar izleyebilir. Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen depremde de böyle olmuştu."
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- Türkiye 3 metre nereye kaydı? 7.7'lik Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye kaydı mı? Hangi yöne hareket etti?
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