DEPREM ACİL CİMER EKRANI | CİMER deprem uygulaması nasıl kullanılır? Deprem Acil uygulaması nedir, ne işe yarar?

NE İŞE YARIYOR?

CİMER Deprem acil uygulaması sayesinde deprem bölgesindeki kullanıcılar, CİMER üzerinde 'Deprem Acil' ile taleplerini iletebilecekler. CİMER'de açılan yeni 'Deprem Acil' başlığı, deprem ile ilgili anlık ve önemli mesajların hızlıca ilgili birimlere ulaştırılmasında aracılık edecek.