AFAD SMS nasıl atılır? AFAD deprem yardımı nasıl yapılır? Mesaj ile yardım nasıl yapılır? SMS numarası nedir? AFAD YARDIM IBAN

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yıkılmalar meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları hala sürerken kazadelere yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlar bir yandan da AFAD SMS yardımı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki AFAD SMS nasıl atılır? Mesaj ile yardım nasıl yapılır?

AFAD resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.