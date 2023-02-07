DEPREM ACİL CİMER EKRANI | Deprem Acil uygulaması nedir, ne işe yarar? CİMER deprem uygulaması nasıl kullanılır?

7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası CİMER "Deprem acil" butonunu aktif hale getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan ve tanıtılan CİMER Deprem acil butonuna dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki deprem sırasında hayati öneme sahip olan CİMER Deprem acil uygulaması nedir, ne işe yarar? İşte kullanım amacı...