DEPREM ACİL CİMER EKRANI | Deprem Acil uygulaması nedir, ne işe yarar? CİMER deprem uygulaması nasıl kullanılır?
CİMER'de Deprem acil başlığının açılmasının ardından vatandaşlar kullanımını ve ne işe yaradığını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de 'Deprem acil' başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini duyurdu. Peki Deprem acil uygulaması nedir, ne işe yarar? CİMER deprem uygulaması nasıl kullanılır?
7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası CİMER "Deprem acil" butonunu aktif hale getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan ve tanıtılan CİMER Deprem acil butonuna dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki deprem sırasında hayati öneme sahip olan CİMER Deprem acil uygulaması nedir, ne işe yarar? İşte kullanım amacı...
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uygulamayı şu şekilde duyurdu:
'Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremde devletimiz tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
CİMER'de "Deprem acil" başlığını kullanıma hazır hale getirdik.
Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.'
NE İŞE YARIYOR?
CİMER Deprem acil uygulaması sayesinde deprem bölgesindeki kullanıcılar, CİMER üzerinde 'Deprem Acil' ile taleplerini iletebilecekler. CİMER'de açılan yeni 'Deprem Acil' başlığı, deprem ile ilgili anlık ve önemli mesajların hızlıca ilgili birimlere ulaştırılmasında aracılık edecek.
NASIL KULLANILIR?
1. https://www.cimer.gov.tr/ adresinden CİMER Deprem acil sayfasına ulaşın.
2. Giriş yapmak için bilgilerinizi giriniz.
3. 'İleri' seçeneğine tıklayın ve başvuru metninizi yazın.
4. Bir sonraki aşamada başvurunuzu tamamlayın.
Not: Acil durumunuza bağlı olarak 'Konum bilgilerimi paylaş' seçeneğini işaretlemeyi unutmayın.
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