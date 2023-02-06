Online DASK nedir? ZORUNLU DEPREM SİGORTASI SORGULAMA! Deprem sigortası nasıl yaptırılır, ne işe yarar?
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük sarsıntıya yol açtı. Can kaybı 2921'e yükseldi. Meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar, zorunlu deprem sigortasına ilişkin detayları araştırıyor. Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır. Peki, DASK nedir, nasıl başvurulur? İşte, detaylar...
Türkiye, büyük deprem felaketini yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası birçok ilde yıkılan binalar olduğu bildirildi. Saat 13,23'te merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremde enkaz çalışmaları sürerken, "deprem sigortası nasıl yapılır?" sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. DASK ismiyle bilinen zorunlu deprem sigortası, tüm ev sahiplerinin mutlaka yaptırması gereken sigortalar arasında bulunuyor. İşte, DASK hakkında merak edilenler...
E-DEVLET DASK SORGULAMA EKRANI
DASK NEDİR?
Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.
İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması
Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması
Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması
Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi
Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması
Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi
Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL NEREDE YAPTIRILIR?
Bir meskene ait DASK sorgulama, DASK web sitesi ve E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.
DASK YAPTIRMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gerekli bilgiler aşağıdaki gibi 3 ana başlıkta toplanabilir.
1. Sigortalının/Sigorta Ettirenin: Adı, TCKN Bilgisi, Vergi Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Bilgisi
2. Sigortalanacak Binanın: Açık Adresi, Tapu Bilgileri, İnşa Yılı, Yapı Tarzı, Toplam Kat Sayısı, Hasar Durumu
3. Meskenin (Dairenin): Brüt Yüzölçümü (m2), Kullanım Şekli.
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