Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? 7.7'lik depremde SON DURUM NE? Kahramanmaraş depreminde SON DAKİKA
Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin hemen ardından Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan 10 şehir de daha deprem gerçekleşti. Peki Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı?
Kahramanmaraş'ta ölü ve yaralı sayısı kaç sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı meydana gelen 7.7'lik depremin sonrasında yıkılan evlerin altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Zaman ilerledikçe deprem sonrası tablo da bir bir ortaya çıkıyor. Peki Kahramanmaraş depremi son durum ne? Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç? 7.7'lik depremle kaç bina yıkıldı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
7.5'LİK YENİ DEPREM!
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7'lik depremin ardından saat 13.24'te yeni bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Avrupa Sismoloji'nin verilerine göre 7,5 merkez üssü ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olarak kayıtlara geçti.
KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 kişi vefat etti." ifadelerini kullandı.
KAÇ YARALI VAR?
Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
"AFAD ve Kızılay gibi afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye gönderdik. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız göreve çağrıldı. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarımıza verdik. 9 bin personel çalışma yürütmektedir. Bu sayı sürekli artmaktadır. Kurtarma faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor."
"Biz de depremin yaşandığı andan itibaren çalışmaları yakın takibe aldık. Ülkemizin dört bir yanında ekipmanlar ve yardım malzemeleri sevk edildi."
"Yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak en hızlı"
"912 vatandaşımız hayatını kaybetti. En kaz altında kurtarılan vatandaş sayısı 402 olmuştur. Pek çok binada enkaz çalımalar sürüyor."
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