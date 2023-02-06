Gaziantep DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı var mı? Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? 7.7’lik deprem sonrası Gaziantep Kalesi’ne ne oldu? Son durum ne?

912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır. Uluslararası yardımlar için ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu felaket günlerini de atlatacağız. Gün birlik olma günüdür.