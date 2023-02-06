Gaziantep DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı var mı? Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? 7.7'lik deprem sonrası Gaziantep Kalesi'ne ne oldu? Son durum ne?
Gaziantep Kalesi meydana gelen 7.7 şiddetindeki depreme dayanamadı. Bizans döneminde gözcülük amacıyla inşa edilen tarihi Gaziantep Kalesi'nin son durumuna dair araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep Kalesi yıkıldı mı?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya ilişkin son gelişemler...
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7'lik depremle birlikte Gaziantep Kalesi de hasar gördü. Bizans döneminden kalma tarihi kaleye dair detaylar araştırılıyor. Peki Gaziantep kalesi yıkıldı mı? 7.7'lik deprem sonrası Gaziantep Kalesi'ne ne oldu? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
GAZİANTEP KALESİ YIKILDI
Deprem sonrası bölgeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremle sarsılan Gaziantep'te de Gaziantep Kalesi'nin yıkıldığı öğrenildi.
Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz'de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.
KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?
AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun..." mesajını paylaştı.
912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır. Uluslararası yardımlar için ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu felaket günlerini de atlatacağız. Gün birlik olma günüdür.
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- Gaziantep DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı var mı? Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? 7.7'lik deprem sonrası Gaziantep Kalesi'ne ne oldu? Son durum ne?
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