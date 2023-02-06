Deprem sigortası nasıl yaptırılır, ne işe yarar? Online DASK nedir? ZORUNLU DEPREM SİGORTASI SORGULAMA!

Türkiye, büyük deprem felaketini yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası birçok ilde yıkılan binalar olduğu bildirildi. Saat 13,23'te merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremde enkaz çalışmaları sürerken, "deprem sigortası nasıl yapılır?" sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. DASK ismiyle bilinen zorunlu deprem sigortası, tüm ev sahiplerinin mutlaka yaptırması gereken sigortalar arasında bulunuyor. İşte, DASK hakkında merak edilenler...