AFAD IBAN DEPREM | AFAD SMS nasıl atılır? Mesaj ile yardım nasıl yapılır? Deprem yardım SMS numarası nedir?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yıkılmalar meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları hala sürerken kazadelere yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlar bir yandan da AFAD SMS yardımı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki AFAD SMS nasıl atılır? Mesaj ile yardım nasıl yapılır?

AFAD resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.