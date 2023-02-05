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Son dakika uyarısı! 5-6 Şubat Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? Motorsiklet, Scooter kullanmak ne yasak mı, ne zamana kadar?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Son dakika uyarısı! 5-6 Şubat Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? Motorsiklet, Scooter kullanmak ne yasak mı, ne zamana kadar?

Son dakika: İstanbul'da beklenen yoğun kar nedeniyle bazı önlemler alınmaya başladı. Son dakika açıklaması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından motosiklet, elektirikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklnadığına ilişkin açıklamalrda bulundu. Peki, Motorsiklet, Scooter yasağı ne zamana kadar sürecek? İşte, detaylar...

Son dakika: Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarıları sonrası İstanbul'da önlemler alınmaya başlandı. Motor ve scooter kullanıcılarını da ilgilendiren açıklamala İstanbul Valisi Ali yerlikaya tarafından yapıldı. Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar, motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak mı, ne zamana kadar? sorusularını sorgulamaya başladı. Peki Motokuryeler çalışacak mı? 5-6 Şubat Motor, scooter kullanmak yasak mı? İşte son dakika gelişmelerin detayları...

SAAT 18:00'DEN İTİBAREN...

Vali Yerlikaya, bir sonraki paylaşında ise "Kıymetli Hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir!" ifadelerine yer verdi.

MOTOKURYE, SCOOTER VE MOTORSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI MI?

Motosiklet ve elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 18:00'den itibaren trafiğe çıkışı yasaklandı.

UÇUŞLAR YÜZDE 20 AZALTILACAK

Ayrıca İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Saat 05.00 itibarıyla aralıklarla yüksek kesimlere sahip ilçelerde kendini göstermeye başlayan kar yağışı özellikle Avrupa yakasında oldukça etkili başladı. Zaman zaman trafikteki vatandaşların görüş mesafesinin 7-8 metrelere düştüğü görüldü. Kar yağışının gün boyu İstanbul'ün tüm ilçelerinde belli aralıklarla etkili olacağı belirtiliyor.

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