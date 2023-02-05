İstanbul'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? Sömestr tatili uzatıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir...SON DAKİKA VALİLİK AÇIKLAMALARI!
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı önlemler alınmaya başladı.Okulların tatil olup, olmayacağı merak konusu oldu. 6 Şubat Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler valilik kararıyla yarın okullar tatil mi? sorusunu sorgulamaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, İstanbul'da okullara kar tatili var mı? İşte, detaylar...
Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullarda eğitime ara verildi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar, "yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme tarşıdı. İşte, 6 Şubat kar tatili olan iller ve son dakika detayları...
İSTANBUL'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ!
İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valisi Vasip Şahin, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk, orta, lise ve okul öncesi kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.
İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
İzmir'de 6 Şubat tarihinde okulların tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.
YER YER YOĞUN KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ OLACAK
Şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
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