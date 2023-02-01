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Arife Gökçe bulundu mu, yeni haber var mı? Müge Anlı Arife Gökçe son durum ne, açıklama geldi mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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Arife Gökçe bulundu mu, yeni haber var mı? Müge Anlı Arife Gökçe son durum ne, açıklama geldi mi?

"Arife Gökçe bulundu mu, yeni haber var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gündüz kuşağının en fazla takip edilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Arife Gökçe'nin akıbeti merak ediliyor. Peki, Arife Gökçe bulundu mu, yeni haber var mı? Müge Anlı Arife Gökçe son durum ne, açıklama geldi mi?

"Arife Gökçe bulundu mu, yeni haber var mı? Müge Anlı Arife Gökçe son durum ne, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayıp olan Arife Gökçe'nin akıbeti için detaylar merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan olay hakkında son gelişmeler programı takip edenler tarafından sık sık takip ediliyor. Peki, Arife Gökçe bulundu mu, yeni haber var mı? Müge Anlı Arife Gökçe son durum ne, açıklama geldi mi?

Tokatlı Fikri Gökçe, eşinin kaçırılmış olabileceği iddiasında bulunarak "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe'nin kaybındaki sır perdesi aralanamadı.

40 gün önce bir anda ortadan kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe'den yapılan aramalarda bir ize rastlanmadı. Çaresiz bekleyişini sürdüren Fikri Gökçe, adalete güvendiğini söyledi.

Evine köyünden birilerinin girerek eşini kaçırdığını ileri süren Gökçe, "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak. Hayatımı artık sadece eşime adadım. Çoluğum çoğuma sebep olmadan bu olayı ben kendim halledeceğim. İnşallah kemiğine kadar bulacağım.

Bugün olmaz ise yarın olur. Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım. Önce adalet diyorum. Adalet bunu yapmadığı takdirde bunu ben kullanacağım. Her kimse şunu iyi bilsin cezaevinde yatan birisiyim. Beni saf görmesin. Ceza affından faydalanmak istiyorsa avukatına haber etsin. Geri dönüş suçunu yarı yarıya affeder. Ama kendisi bilir ben kimseye yalvarmıyorum. Ben adalete güveniyorum" dedi.

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