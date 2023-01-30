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Sakarya dünyada aromatik bitkinin merkez üssü olacak: "En özel ürünler bu vadide yetişecek”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Sakarya dünyada aromatik bitkinin merkez üssü olacak: En özel ürünler bu vadide yetişecek”

Büyükşehir Belediyesi, kuzeyde 62 kilometrelik arazide milyonlarca adet tibbi aromatik bitki ürettiği projeyi dünyaya tanıtacak bir projeyi hayata geçiriyor. 3 etaptan oluşan Sakarya Botanik Vadi projesi sosyal tesisleri, seraları, koleksiyon bahçesi ve teşhir ofisiyle şifa kaynağı ürünleri dünya pazarına sunacak. Yüce, "Bu projeyle dünyada aromatik bitki üssü olmayı hedefliyoruz, inşasına inşallah en yakın zamanda başlıyoruz" dedi.

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