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Ethem Emin Nemutlu: Benim hikayelerim dijital platformların maşası olamaz!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2023
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Ethem Emin Nemutlu: Benim hikayelerim dijital platformların maşası olamaz!

Son dönemlerde yazdığı eserlerle tüm kitap severlerin ve yapımcıların dikkatini çeken Ethem Emin Nemutlu’ya senaryo teklifleri gelmeye devam ediyor! Her defasında bu platformların, toplumun yapısını değiştirmeye yönelik mesajlar verdiğini ifade ettiğini vurgulayan yazar bu sisteme maşa olmayacağını dile getirdi.

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