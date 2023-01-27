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Zafer Sevim: Halal Paradise’ta muhafazakâr ailelere huzurlu tatil imkânı sunuyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Zafer Sevim: Halal Paradise’ta muhafazakâr ailelere huzurlu tatil imkânı sunuyoruz

“Muhafazakâr tatil” konseptinin önde gelen otellerinden Halal Paradise’ın kurucusu Zafer Sevim, bu tatil modelinin büyük rağbet gördüğünü söyledi. Sevim, bir kaza sonrası geçiş yapmaya karar verdikleri muhafazakâr konseptten çok memnun olduklarını, konforlu ve huzurlu bir tatil yapma imkânı bulan misafirlerinin de otellerinden mutlu ayrıldıklarını söyledi.

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