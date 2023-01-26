Kar geliyor ❄ Güne beyaz örtü ile uyanacaklar | Meteoroloji o illeri tek tek açıkladı | ’Canavar’ kendini göstermeye başladı ⛄

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu