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Kar geliyor ❄ Güne beyaz örtü ile uyanacaklar | Meteoroloji o illeri tek tek açıkladı | 'Canavar' kendini göstermeye başladı ⛄

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Kar geliyor ❄ Güne beyaz örtü ile uyanacaklar | Meteoroloji o illeri tek tek açıkladı | ’Canavar’ kendini göstermeye başladı ⛄

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Hafta başından itibaren kendisini hissettiren soğuk havayla birlikte kar ve sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, yoğun kar yağışı nedeniyle uyarılarda bulundu. Bugün birçok ilde havaların soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği ifade edildi. Meteoroloji uzmanları ise "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte son dakika hava durumu raporu detayları...

Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte yerini soğuk havaya bıraktı. Doğuda bazı illerde sıcaklıklar eksi 15 derecelere gelirken, batıda da sağanak yağışlar etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış bekleniyor. Yağışlar İstanbul ve İzmir'de yağmur, Ankara'da yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin ise Ankara'da 10, İstanbul'da 13, İzmir'de 15 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten radar görüntüsü paylaşarak "Ankara'da cuma gecesi kar bekleniyor. İstanbul'a Cuma sabahı etkili bir yağış geçişi geliyor. Yağış sabah 6 civarı Silivri - Çatalca hattında etkili Saat 9 civarı Avrupa yakası genelinde. Öğlen civarı da Anadolu yakasına ulaşacak. Perşembe gecesi Balkanlara kar, Kıyı Ege ve Cuma günü İstanbul dahil Marmara bölgesine sağanak yağmur gelecek. Daha sonra İç Ege, Göller yöresi ve İç Anadolu'ya kar getirecek. Doğu'da yoğun kar yağışları bekleniyor..." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GENELİ YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRİYOR

Yarın, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin tamamı ile Doğu Anadolunun doğusunda yağış görülecek. Yağışların, Mamara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cumartesi günü, yurdun tamamında yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde kar, kalan yerlerde yağmur öngörülüyor. Yağışlar, Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile güneyinde yoğun kar şeklinde olacak.

Pazar günü, Batı Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında parçalı çok bulutlu, kalan kesimlerde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyeden hava sıcaklıklarının, yağışlı havanın etkisiyle hafta sonundan itibaren azalması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar şekilde olacak.

'CANAVAR' KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden takipçilerine hava durumuyla ilgili radar görüntüleri paylaşarak uyarılarda bulunurken, herkesin merak ettiği soruya da yanıt verdi.

Ökten, "Bahsettiğim Stratosferik darbe, meyvelerini vermeye başlıyor. "Önce kar gelecek, sonra Doğu'dan Canavar gelecek" demiştim. Bu akşam o Canavar kendini göstermeye başladı.

GÜNE BEYAZ ÖRTÜ İLE UYANACAKLAR

Kar yağışları başlıyor. Cumartesi sabahına İç Anadolular genel olarak beyaz örtü ile uyanacaklar. Bu ilk atak. Tadını çıkarın...

LAPA LAPA KAR YAĞACAK

Konya'da Cuma gecesi lapa lapa kar bekleniyor. Cephe çok kuvvetli olduğu için yağış yaklaşınca sıcaklıklar gece de olsa bir miktar yükselecek; bu nedenle kar yerde cıvık örtü oluşturacak. Bursa'da Cuma öğleden sonra sağanak geçişi var. Uludağ 2 saatlik etkili kar yağışı alacak. Sonraki günlerde de aralıklarla kar yağışları devam edecek." dedi.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİNE GİRECEĞİZ

Hava Forum ise takipçilerine "Yurdumuz perşembe akşamı Orta Akdeniz üzerinden yağışlı havanın; cumartesi akşamı ise Balkanlar üzerinden soğuk havanın etkisine giriyor. Hasret kaldığımız yağışlara kavuşuyoruz. İç ve doğu bölgelerimizde birçok kentimiz kar alacak. Kıyılar kar için biraz daha bekleyecek..." uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK RAPORU PAYLAŞTI

27 OCAK CUMA

28 OCAK CUMARTESİ

29 OCAK PAZAR

30 OCAK PAZARTESİ

31 OCAK SALI - 1 ŞUBAT SALI

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Kütahya hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgârın, gece saatlerinde Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak çevrelerinde yağmur, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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