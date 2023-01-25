Yarın KANDİL Mİ? 26 Ocak Ne kandili? 2023 Regaip, Miraç, Berat kandil tarihleri ne zaman? DİYANET KANDİL TAKVİMİ
Bu hafta başı itibarıyla üç aylar başladı. Recep ayının başlamasıyla birlikte yılın ilk kandili de merak konusu oldu. Arama motorlarında "Yarın kandil mi?", "Yarın ne kandili?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki 2023 Regaip, Miraç, Berat kandil tarihleri ne zaman?
Yarın kandil mi, ne kandili sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başlayan üç aylar sonrası kandil tarihleri de merak konusu oldu. İslam aleminin kıymet verdiği günler arasında yer alan kandillerde Müminler vakitlerini ibadet ve duaya ayırarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar. Peki 2023 Regaip, Miraç, Berat kandil tarihleri ne zaman? Yarın ne kandili?
YARIN KANDİL Mİ?
Regaip kandili, 26 Ocak 2022 Perşembe günü idrak edilecek. Regaip gecesi, hicri takvime göre Receb ayının ilk Cuma (perşembeyi cumaya bağlayan gece) gecesidir.
REGAİP ANLAMI NEDİR?
Regaib kelimesi "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen ragibe sözcüğünün çoğuludur. Regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Maliki fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nafile ibadet" manalarında kullanıldığı gibi hicri takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.
REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Regaip kandili, Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfiretinin bol olduğu üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olarak kabul edilir. Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesidir.
REGAİP KANDİLİNİN FAZİLETLERİ
Bu aya ayrıca Recebü'l-asabb da denilmiştir. Yani iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına "tövbe" ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip kandilinde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.
DİYANET KANDİL TAKVİMİ
Regaip Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe
Miraç Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma günü
Berat Kandili: 06 Mart 2023 Pazartesi günü
Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe
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