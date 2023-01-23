ÜÇ AYLAR orucu nedir, kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir? 2023 Regaip kandilinde oruç tutulur mu?
Üç aylar 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. Günlerini bereketli ve Allah'ın rızasını kazanarak geçirmek isteyen Müminler, 3 aylar orucu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Müslümanlar arama motorlarında, "Üç aylar orucu nedir?", "3 aylar orucu kaç gün tutulur?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
İslam aleminde kıymetli ve mübarek aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan üç aylara 23 Ocak Pazartesi itibarıyla girildi. Tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılan bu mübarek zamanlarda vakitlerinin çoğunu tövbe ve zikirle geçirmek isteyen Müslümanlar, oruç ibadetini araştırmaya başladı. Peki üç aylar orucu nedir? 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir?
ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?
Üç aylar orucu gelenek haline gelmiş, nafile ibadetlerden biridir.
*Peygamber Efendimiz (sav), Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.
KAÇ GÜN TUTULUR?
Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
*Resulullah'ın (sav) üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.
*Peygamber Efendimizin (sav) Ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislerine ve Şaban'ın 15'inden sonra orucun terk edilmesine yönelik tavsiyelerine değinen bazı âlimler, orucu farz olan Ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüşlerdir.
ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?
*Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Efendimiz (sav), Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuştur.
*Resulullah (sav), Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.
RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ
Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.
*Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletle görülmüştür.
*Sahabelerden Hz. Enes (ra), Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin (sav) hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:
Resulullah'a (sav) "Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Ramazan'ı ta'zim için Şaban."
Tekrar soruldu: "Hangi sadaka efdaldir?" "Ramazan'da verilen!"
NASIL NİYET EDİLMELİ?
Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir. Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.
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