ÜÇ AYLAR orucu nedir, kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir? 2023 Regaip kandilinde oruç tutulur mu?

İslam aleminde kıymetli ve mübarek aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan üç aylara 23 Ocak Pazartesi itibarıyla girildi. Tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılan bu mübarek zamanlarda vakitlerinin çoğunu tövbe ve zikirle geçirmek isteyen Müslümanlar, oruç ibadetini araştırmaya başladı. Peki üç aylar orucu nedir? 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir?

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Üç aylar orucu gelenek haline gelmiş, nafile ibadetlerden biridir.

*Peygamber Efendimiz (sav), Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.