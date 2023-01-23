Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? 2023 Üç aylar başlangıcı Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? Diyanet takvimi...
Mübarek üç aylara hazırlıklar başladı. 2023 yılında üç aylar ocak ayında başlayacak. Ramazan'ın müjdecisi olan üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'ni huşu içinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecenin hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Diyanet'in yayımladığı 2023 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? 2023 Üç aylar başlangıcı Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde...
Regaip gecesi ne zaman, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Manevi coşkunun yoğunlaştığı mübarek üç aylar için geri sayım başladı. 2023 yılının ilk kandili olan Regaip gecesi dualarla ve ibadetlerle geçirilecek. Tüm camiler kandil için hazırlanılmaya başlarken, vatandaşlar da mübarek gecenin takvimini araştırmaya başladı. Peki, Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? 2023 Üç aylar başlangıcı Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte tüm detaylar...
REGAİP GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Recep ile başlayan Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile zirve yapan maneviyat iklimi üç ayların başlangıcından sonraki ilk kandil olan Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.
Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.
Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.
Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, "Da'avât", 84)
SALAVAT-I ŞERİF NASIL GETİRİLİR?
Peygamberimize salata ü selam birçok şekilde getirilebilir. Allah'ın (c.c.) Resulü Hz. Muhammed'e (s.a.v.) en kısa şekillerde;
"Allahümme salli alâ Muhammed"
"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
"Sallallahü aleyhi ve sellem"
"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"
diye salât ü selam getirilebilir.
REGAP KANDİLİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?
Regaip kandilinde Allah'ın kullarını affetmesi ve günahlarını bağışlaması için bazı özel namaz ve duaların edilmesi gerekir. Önemli olan bu ibadetlerin kalpten ve içten yapılmasıdır. Kişiler ilk olarak o gün kaza namazlarını kılması tavsiye edilir. Her vakit namazının ardından kılınabildiği kadar kaza namazı kılınmalıdır.
Oruç tutan kimselerin iftarlarını yaptıktan sonra akşam namazı kılıp kılınması tavsiye edilen şu namaz bulunmaktadır. Akşam namazı idrak edildikten sonra her iki rekatta bir selam verilerek toplamda 12 rekat olan nafile namazdır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Kadir Suresi ve 12 kez İhlas Suresi okunur. Diğer bir seçenek de 1 kez Kadir, 3 kez ihlas suresi şeklinde de kılınabilir.
Namazın bitmesinin ardından ise: 'Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.' Duası 70 defa okunur. Ardından secdeye kapanıp 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duası da 70 defa okunur. Secdeden kalktıktan sonra ise Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram. Duası da 70 defa okunur. Son kez secde edip 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duaları okunur.
Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere " Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi" denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere " subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi" denir.
Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere "Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü" dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere " subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi" dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir. ( İhya ulumuddin, Bedir yayınları, 1974, c:1, s:555)
Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.
REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.
Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.
Her insan, yaratıcısı olan Rabbı'nı bu alemde bulup ona rağbet ederek kavuşmaya müsait bir potansiyel ve kabiliyette yaratılmıştır. Ve her insan yaratıcısı olan Rabbı'nı tanıyıp ona yakın olduğu nisbette felaha, yani kurtuluşa erer ve yaradılış gayesine uygun bir kulluk ifa etmiş olur. Fakat her insan bu tabiat aleminden tattığı lezzetlerle, o hoşnutluk duyduklarına ve lezzetlendiklerine yönelerek onu Rabbın'dan ayıran dünyasını oluşturur.
Bu itibarla, kulun bu yeryüzünde tattığı ve onu Rabbın'dan ayıran dünya muhabbetlerini terk ederek, kalbindeki zikrullah mazharıyetiyle Allah'a yönelip her nefeste zikri daim'e mazhar olması, onun Allah'a rağbeti ve regaip ruhaniyetine ulaşmasıdır.
Hz. Resulullah efendimiz "Recep Allah'ın ayıdır, şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu ayların bu değerlerle ifade edilmesi o aylardaki kandil gecelerindendir. Yani recep ayının Allah'ın ayı olması, şaban ayının Hz. Resulullah'ın ayı olması, Ramazanın ise ümmetin ayı olması bu aylarda kutlanan kandil gecelerindeki hikmetler icabındandır. Bu itibarla, Regaip kandili'nin recep ayının ilk haftasında olmasının hikmeti gereğince, regaip'in ledduni manasına ulaşan bir kul, kalbindeki zikri daim mazharıyetiyle her nerede ve ne zamanda olursa olsun Allah'la beraber olur.
Velhasıl Kulun kalbi Allah sevgisi ile dolarsa ancak regaip kandilinin ledduni manasına ulaşmış olur. Ve o kul her zamanda ve her yerde regaip ruhaniyetiyle yaşar.
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