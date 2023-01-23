HAC ÖN KAYIT 2023! Hac kayıt tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi belli oldu mu?

HAC ÖN KAYIT SÜRESİ UZATILDI!

"Gitmek isteyen herkesi bu sene hacca göndereceğiz" diyen Ali Erbaş, ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattıklarını söyledi:

"Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar. 26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık. Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz. Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz."