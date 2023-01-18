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Önce sağanak ardından kar geliyor ⛄ Gerçek kış başlıyor: Doğudan bir canavar gelebilir ❄ Meteoroloji'den o illere flaş uyarı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Önce sağanak ardından kar geliyor ⛄ Gerçek kış başlıyor: Doğudan bir canavar gelebilir ❄ Meteoroloji’den o illere flaş uyarı

Ocak ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları giderek yükselirken uzmanlardan yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; yurt genelinde yağmurlu, sisli ve rüzgarlı havanın etkili olması bekleniyor. Uzmanlar ise o tarihi işaret ederek "Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında olmamıza rağmen yurt genelinde hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kuraklık endişesi sebebiyle birçok kişi yağmur ve kar yağışının ne zaman geleceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, sıcaklıkların yerini yağışlı havaya bırakacağını açıkladı.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÖNCE SAĞANAK ARDINDAN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda cuma günü yurdun bir kısmına soğuk hava dalgasının geleceği belirtildi.

Uzmanlar ise ay sonunda ve şubat başında yoğun kar yağışının olacağını açıkladı.

"DOĞUDAN BİR CANAVAR GELEBİLİR"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Radar görüntüsünü paylaşan Ökten; "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" ifadelerini kullandı.

KAR SİNYALLERİ ARTTI

"Avrupa modeli çok güzel çıktı. Kar sinyalleri çok arttı. Bakalım küçük oynamalarla 1983'e evrilecek mi?" şeklinde takipçilerime paylaşımda bulunan Ökten, "Büyük bir Karlı sistemin arifesindeyiz. Ve bu sadece öncü. Gerçek Kış başlıyor. Atkı, bere ve eldivenlerinizi hazır tutun. Ay sonu çetin kış koşulları görülebilir..." dedi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan da dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR O TARİHTEN İTİBAREN DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "24 Ocak'tan itibaren düşüş başlıyor. Uzun yıllardır bu kadar durgun bir Kış yaşanmıyordu. 2007 ve 2018'e çok benziyoruz." ifadelerini kullandı.

1 GÜNDE 1 METREYİ GÖREN YERLER OLUR

Karadeniz suyunun normallerden çok daha sıcak olduğunu belirten Ökten, "Kuzeyden gelecek soğuklar çok güçlü bir vortex oluşturur. Geçen sene 4 saatte yarım metre kar alan yerler olmuştu. Bu sene bir vortex oluşursa; 1 günde 1 metreyi gören yerler olur.

Avrupa modeli büyük bir karlı sistemin temelini attı. Bu sefer gelecek olan karlı sistemin ilk olarak Balkanlara inme ihtimali yüksek olduğundan Ülkemizin tamamı etkilenebilir. Geçen seneki gibi Karadeniz üzerinden gelmiyor. Balkanlara inince Tüm Türkiye faydalanabiliyor." dedi.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ PAYLAŞTI

18 OCAK ÇARŞAMBA

19 OCAK PERŞEMBE

20 OCAK CUMA

21 OCAK CUMARTESİ

22 OCAK PAZAR

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, İzmir ve Aydın'ın batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusu, Adana'nın güney kesimleri ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI -5°C, 6°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -7°C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

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