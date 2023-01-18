Gerçek kış başlıyor ⛄ Geniş alanda kar bekleniyor ❄ Ay sonu çetin kış koşulları görülebilir | Meteoroloji'den 20 il için flaş uyarı
Ocak ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları giderek yükselirken uzmanlardan yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaşırken, yurt genelinde yağmurlu, sisli ve rüzgarlı havanın etkili olması bekleniyor. Bazı illere yağmur ve kar yağmazken vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorularına yanıt arıyor. Uzmanlar ise o tarihi işaret ederek çetin bir kış koşullarının geleceğini duyurdu.
Ocak ayında olmamıza rağmen yurt genelinde hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kuraklık endişesi sebebiyle birçok kişi yağmur ve kar yağışının ne zaman geleceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, sıcaklıkların yerini yağışlı havaya bırakacağını açıkladı.
İSTANBUL DAHİL 20 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Rüzgarın, Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) ve Kıyı Ege (Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde Perşembe ve Cuma günleri güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
ÖNCE SAĞANAK ARDINDAN KAR YAĞIŞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda cuma günü yurdun bir kısmına soğuk hava dalgasının geleceği belirtildi.
Uzmanlar ise ay sonunda ve şubat başında yoğun kar yağışının olacağını açıkladı.
"DOĞUDAN BİR CANAVAR GELEBİLİR"
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Radar görüntüsünü paylaşan Ökten; "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" ifadelerini kullandı.
KAR SİNYALLERİ ARTTI
"Avrupa modeli çok güzel çıktı. Kar sinyalleri çok arttı. Bakalım küçük oynamalarla 1983'e evrilecek mi?" şeklinde takipçilerime paylaşımda bulunan Ökten, "Büyük bir Karlı sistemin arifesindeyiz. Ve bu sadece öncü. Gerçek Kış başlıyor. Atkı, bere ve eldivenlerinizi hazır tutun. Ay sonu çetin kış koşulları görülebilir..." dedi.
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ
Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan da dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.
SICAKLIKLAR O TARİHTEN İTİBAREN DÜŞÜYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "24 Ocak'tan itibaren düşüş başlıyor. Uzun yıllardır bu kadar durgun bir Kış yaşanmıyordu. 2007 ve 2018'e çok benziyoruz." ifadelerini kullandı.
1 GÜNDE 1 METREYİ GÖREN YERLER OLUR
Karadeniz suyunun normallerden çok daha sıcak olduğunu belirten Ökten, "Kuzeyden gelecek soğuklar çok güçlü bir vortex oluşturur. Geçen sene 4 saatte yarım metre kar alan yerler olmuştu. Bu sene bir vortex oluşursa; 1 günde 1 metreyi gören yerler olur.
Avrupa modeli büyük bir karlı sistemin temelini attı. Bu sefer gelecek olan karlı sistemin ilk olarak Balkanlara inme ihtimali yüksek olduğundan Ülkemizin tamamı etkilenebilir. Geçen seneki gibi Karadeniz üzerinden gelmiyor. Balkanlara inince Tüm Türkiye faydalanabiliyor." dedi.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ PAYLAŞTI
19 OCAK PERŞEMBE
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu
VAN °C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu
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