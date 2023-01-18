Gerçek kış başlıyor ⛄ Geniş alanda kar bekleniyor ❄ Ay sonu çetin kış koşulları görülebilir | Meteoroloji’den 20 il için flaş uyarı

KAR SİNYALLERİ ARTTI

"Avrupa modeli çok güzel çıktı. Kar sinyalleri çok arttı. Bakalım küçük oynamalarla 1983'e evrilecek mi?" şeklinde takipçilerime paylaşımda bulunan Ökten, "Büyük bir Karlı sistemin arifesindeyiz. Ve bu sadece öncü. Gerçek Kış başlıyor. Atkı, bere ve eldivenlerinizi hazır tutun. Ay sonu çetin kış koşulları görülebilir..." dedi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan da dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.