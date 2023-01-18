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Ankara'nın merkezinde yükselen yaşam projesinin mimarı Tunçlar Holding

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Ankara’nın merkezinde yükselen yaşam projesinin mimarı Tunçlar Holding

Tunçlar Holding çatısı altında faaliyet veren Tunç Park Ankara, yatırım değeri yüksek projelere hayat vererek 40 villa projesi ve 1.000 konutluk inşaat sözleşmesiyle adından söz ettiriyor.

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