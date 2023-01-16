16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Furkan Güner kimdir? Furkan Güner aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Furkan Güner kimdir? Furkan Güner aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Furkan Güner kimdir? Furkan Güner aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Birçok sektörde girişimcilik ruhuyla ticaret hayatına erken yaşlarda başlayarak, 2020 yılında Güner Group Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Furkan Güner kimdir?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA