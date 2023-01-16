Bedelli askerlik şartları neler, kimler faydalanabilir? Bedelli askerlik çıkmama ihtimali var mı? MSB ASAL duyurular
Bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, yeni yılın gelmesiyle birlikte askerlik yerleri hakkında açıklamayı beklemeye başladı. Bu süreçte en çok merak edilenlerden birisi de, bedelli askerliğin çıkmama ihtimalinin olup olmadığı... MSB ASAL tarafından yönetilen süreçte bedelli askerlikten kimlerin faydalanabileceği açıklandı. Peki, bedelli askerlik çıkmama ihtimali var mı? Bedelli askerlik şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte cevaplar...
Bedelli askerlik çıkmama ihtimali var mı? 2022 yılında bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, 2023 yılı içerisinde silahaltına alınacak. Askerlik görevini tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar, bu süreçte bedelli askerliğin çıkmama ihtimalinin olup olmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında MSB detayları açıkladı. Peki, bedelli askerlik çıkmama ihtimali var mı? Bedelli askerlik şartları neler, kimler faydalanabilir? Ayrıntılar haberimizde...
BEDELLİ ASKERLİK KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB ASAL takvimine göre, 2022 yılı içinde bedelli askerliğe başvuru yapanlar için kura çekimi 2023 Ocak ayında gerçekleştirilecek. Ocak ayının son haftasında bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanacak. Vatandaşlar, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
* Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.
* Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.
* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?
- Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? Sinan Sardoğan yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Flaş iddia...
- İmar affı çıkacak mı, son durum ne? İmar affı gelir mi, kimleri kapsayacak? Son dakika açıklamaları...
- EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...
- Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?
- Survivor 2023 1. Bölüm CANLI yayın izle! 15 Ocak Pazar Survivor TV8 canlı yayın izle!
- Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre'nin ilk sırasındaki isim...
- Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT'li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...
- GAZİANTEP FK-FB MAÇ CANLI İZLE | Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı HD kesintisiz canlı takip!
- e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak? MEB karne notu sorgulama
- Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Gizem Avcı nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
- Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Asena Demirbağ nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...