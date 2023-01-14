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İstanbullular dikkat! O yollar yarın trafiğe kapatılıyor! İşte alternatif güzergahlar...

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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İstanbullular dikkat! O yollar yarın trafiğe kapatılıyor! İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın şehir genelinde bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada alternatif güzergahlara da yer verildi. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın şehir genelinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Kartal'da yarın yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.

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