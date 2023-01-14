Ankara’da iş adamı tartıştığı akademisyeni öldürmüştü! VIP masa cinayetinde yeni detaylar

"MASAMIZA GELENLERE BASİT KADIN MUAMALESİ YAPTIN"

Bir süre sonra giden kadınların yeniden geldiğini, kadınlardan birinin ise hakim olarak görev yaptığını söylediklerini kaydeden Aytaç, "Saat 04:15 sıralarında misafirler yeniden geldi. 10 bin liranın üzerinde gelen hesabı kredi kartımla ödedim. O esnada Güven yine aynı şekilde 'Hadi ne zaman sevişiyoruz' dedi. Bunun üzerine kadınlar kalkarak mekandan ayrıldı, 5 kişi kaldık" dedi. Cinayet anında masada bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz de olay gününde Çaprak'ın Aytaç'ı arayarak 'Sen de bize katıl' diyerek davet ettiğini, Aytaç'ın ise bu teklifi kabul ederek restoranın 4 No'lu VIP salonunda oturduklarını belirterek Güven'in kadınlara küfür ettiği söyledi.