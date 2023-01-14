Ankara’da iş adamı tartıştığı akademisyeni öldürmüştü! VIP masa cinayetinde yeni detaylar
Ankara'da öğretim görevlisi Güven Çaprak bir restoranın VIP odasında iş adamı Polat Aytaç tarafından silahla öldürülmüştü. Cinayetle ilgili o gece masada bulunan biri kadın 2 hakim hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oluruyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. FETÖ'den yargılanan eski HSK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yeğeni olan kadın hakim Esma O.'nun öldürülen Çaprak tarafından içkili restorana beraberindeki hakim Fatih U. ile alkollü olarak kullandıkları araçlarla geldiği, restoranda vakit geçirmelerine rağmen 12 bin liralık hesabı katil zanlısı Polat Aytaç'ın ödemesine göz yumdukları belirtildi. İşte ayrıntılar...
Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde VIP masada yaşanan cinayetin perde arkasıyla ilgili önemli bilgilere ortaya çıktı. İş adamı Polat Aytaç tarafından öldürülen öğretim görevlisi Güven Çaprak cinayetinde, olayın yaşandığı masada Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, FETÖ'den yargılanan eski HSK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yeğeni Esma O. ve Ilgın Cumhuriyet Savcılığı yaparken Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimi olarak geçici olarak görevlendirilen Fatih U.'nun da bulunduğu ortaya çıktı.
"NE ZAMAN SEVİŞİYORUZ"
Sabah'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, katil zanlısı Polat Aytaç, Güven Çaprak'ın alkol aldığı zaman kendini kaybettiğini ve agresifleştiğini söyleyerek, gittikleri mekana arkadaşlarının da geldiğini, aralarında kadınların da olduğunu söyledi. Aytaç, "Bayanlardan biri Muhammed Gürbüz'ün sağ tarafına oturdu. Diğer iki bayan ayaktayken Güven ayakta duran bayanlara 'Ne zaman sevişiyoruz' demesi üzerine ayakta bulunan iki bayan Güven'e tepki göstererek 'Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadınları değiliz' dedi. Güven iki bayana hitaben küfür ederek gidin dedi. Kadınlar masadan ayrıldı" dedi.
"MASAMIZA GELENLERE BASİT KADIN MUAMALESİ YAPTIN"
Bir süre sonra giden kadınların yeniden geldiğini, kadınlardan birinin ise hakim olarak görev yaptığını söylediklerini kaydeden Aytaç, "Saat 04:15 sıralarında misafirler yeniden geldi. 10 bin liranın üzerinde gelen hesabı kredi kartımla ödedim. O esnada Güven yine aynı şekilde 'Hadi ne zaman sevişiyoruz' dedi. Bunun üzerine kadınlar kalkarak mekandan ayrıldı, 5 kişi kaldık" dedi. Cinayet anında masada bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz de olay gününde Çaprak'ın Aytaç'ı arayarak 'Sen de bize katıl' diyerek davet ettiğini, Aytaç'ın ise bu teklifi kabul ederek restoranın 4 No'lu VIP salonunda oturduklarını belirterek Güven'in kadınlara küfür ettiği söyledi.
HAKİMLER ALKOLLÜ DİREKSİYONA GEÇTİ
Yaşananlar üzerine alınan ifadeler Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi. Yapılan inceleme kapsamında Ankara Hakimi Esma O. ile Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Fatih U.'nun Güvenlik Caddesi'nde bulunan içkili restoranda eğlendiği, ardından Güven Çaprak'ın davetiyle cinayetin yaşandığı restorana alkollü olarak kullandıkları araçlarla geldikleri tespit edildi. İki hakimin restoranda uzun süre vakit geçirmelerine rağmen 12 bin lira gelen hesabın katil zanlısı Polat Aytaç tarafından ödenmesine de göz yumdukları belirtildi.
BAKAN OLURUYLA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ
Kadın hakim Esma O.'nun kendisine yönelik küfürlü konuşmalara devam eden ve cinsel eğilimli sözler eden Güven Çaprak'a "Bir bayana karşı böyle konuşamazsınız. Hadi hakim olduğumu geçtim, bir bayan olarak bile bu lafları bana söyleyemezsiniz. Sizi süründürürüm" dediği öğrenildi. HSK 1. Dairesi yaptığı incelemenin ardından Hakimler Esma O. ile Fatih U. hakkında soruşturma izni verilmesini teklifini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a götürdü. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla hakimler hakkında soruşturma başlatıldı.
NE OLMUŞTU
Ankara'nın Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda 25 Aralık Cumartesi akşamı iş adamı Polat Aytaç ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak'ın tartışması üzerine Aytaç, Çaprak'ın yüzüne bir el ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Aytaç, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
- Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ Mersin KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI! 2.122 Konut hak sahipleri listesi!
- AUZEF SINAV TAKVİMİ: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Ateş Kuşları 2. Bölüm FRAGMANI İZLE | ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1. Bölüm özeti...
- TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri
- ATEŞ KUŞLARI İZLE | Ateş Kuşları 1. Bölüm full HD kesintisiz izle! ATV CANLI YAYIN...
- EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... SSK, BAĞ-KUR... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
- GS-HATAYSPOR MAÇ SONUCU | 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı
- Yalı Çapkını'nda flaş iddia! Yasak aşkına geri dönüyor! Ferit Korhan çıldırdı, kaos istiyor!
- HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI
- İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?