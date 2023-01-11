Sıcaklıklar düşüyor! Donacağız 🌪 Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı ❄
Yeni soğuk hava dalgası son 52 yılın en sıcak kış mevsimini geçiren Türkiye'ye giriş yaptı. Bazı illerde salı günü akşam saatlerinde başlayan sağanak ve kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu. Doğu ve Karadeniz'de kar yağışı etkili olurken, Batı'da başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Ocak ayında olmamıza rağmen hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı illerde başlayan kar ve sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaşırken, birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.
11 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu için tahmin raporunu paylaştı. Raporda 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Tahmin raporunda yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği duyuruldu.
Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAZ DAĞLARI'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kaz Dağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Kaz Dağı Milli Parkı'ndaki 1736 rakımlı Sarıkız Tepesi, 1300 rakımlı Atkayası ve Buğdaylı mevkileri ile Karataş ve Koçero yaylalarında yağış başladı.
Yer yer sisin de etkili olduğu bölgede, Hava Radar Kıta Komutanlığı civarında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
ULUDAĞ'A KAR GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda Bursa ve İstanbul'a yağışın geldiğini belirtti. Ökten ayrıca, Uludağ'a kuvvetli kar yağacağını söyledi.
ÇOK CİDDİ MİKTARDA YAĞIŞ ALACAKLAR
Ökten hava durumu radarı paylaşarak bazı illere uyarılarda bulundu. Ökten "Muğla ve Antalya çok ciddi miktarda yağış alacak. Özellikle Antalyalılar tedbirli olmalı. Antalya'da 10 günlük toplamda 300 mm yağış bekleniyor. Yeşil az, mavi orta, kırmızı kuvvetli, mor şiddetli, gri aşırı, kahverengi afet riski..." dedi.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU PAYLAŞILDI
12 OCAK PERŞEMBE
16 OCAK PAZARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, batı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in güneydoğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 9°C
Çok bulutlu, güney kesimleri çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Karaman, akşam saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak, yüksek kesmilerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu
VAN °C, 4°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Az bulutlu
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